בבלי
מבזק דרמה חרדית במונסי

הניה פריד זכתה בלוטו: 5,000$ בשבוע לכל החיים

הניה פריד רכשה כרטיס גירוד ב-10 דולר בספרינג ואלי • בחרה בקצבה שבועית של 5,000 דולר לכל החיים במקום מענק חד-פעמי | בעלה מאיר מנהל שירות לקוחות ב'רוקלנד' הכשר (חדשות חרדים)

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כרטיס זכיה
כרטיס זכיה | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

23:14
לאחר שנערכו בדיקות מעבדה

שיין מסירה מוצרים מהמדפים ברחבי העולם - "סכנה לרוכשים"

בדיקות מעבדה חשפו רמות חריגות במיוחד של חומרים מסוכנים, כולל PFAS ופתלטים, החורגות פי אלפים מהתקנים האירופיים | הפרשה מצטרפת ללחץ רגולטורי גובר על ענקית האופנה המקוונת (בעולם)

אבישי לוי
23:11
התביעה נדחתה

השופטת קטלה: ברדוגו סילף עובדות ופעל ב"חוסר תום לב"

דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
23:05
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אוקראינה תקפה בית זיקוק גדול במרכז רוסיה

אוקראינה תקפה אמש את אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה, הממוקם במחוז ניז'ני נובגורוד. בית הזיקוק מעבד כ-17 מיליון טונות נפט גולמי בשנה. זוהי המשך לסדרת התקיפות האוקראיניות על תשתיות אנרגיה רוסיות.

צוות בבלי
21:49
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שר החוץ הטורקי: ישראל הפכה לנטל שהאנושות לא יכולה לשאת

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20:59
אחרי העימותים והאשמות

סוף למלחמה התחבורתית בבני ברק? מאחורי הקלעים של הפגישה הדרמטית

אחרי שבועות של עימותים, משרד התחבורה ועיריית בני ברק מקימים צוות משותף לקידום פתרונות תחבורה | אלו ההבנות שהושגו והתוכניות לעתיד (חרדים)

קובי ישראל
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ברקע הדשדוש בסקרים

לקראת הבחירות: נפתלי בנט מבקש מרשם המפלגות לשנות את שם מפלגתו 

מנכ"לית מפלגתו של בנט הגישה בקשה רשמית לרשם המפלגות במשרד המשפטים לשנות את שמה הרשמי של המפלגה הרשומה. מדובר במהלך טכני ובירוקרטי שנועד להתאים את רישום המפלגה לשם המותג שנבחר (בחירות 2026)

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20:15
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שר הביטחון והרמטכ"ל: 83% מהמנהרות בקו הצהוב בעזה הושמדו

בהערכת מצב שקיימו שר הביטחון והרמטכ"ל דווח כי 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב בעזה הושמדו עד כה.

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19:47
בבלי

אזעקות בצפון: ירי לעבר אזור קו העימות, ראון ואביבים

פיקוד העורף מדווח על אזעקות באזור קו העימות, ביישוב ראון (15 שניות להיכנס למרחב מוגן) ובאביבים (היכנסו מיידית למרחב מוגן) בעקבות ירי רקטות וטילים.

צוות בבלי
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