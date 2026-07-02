שיין מסירה מוצרים מהמדפים ברחבי העולם - "סכנה לרוכשים"

בבלי

שר החוץ הטורקי הכאן פידאן אמר בראיון ל-CNN טורקים כי "האנשים בישראל הפכו לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת". לדבריו, ישראל אינה רק בעיה של טורקיה, והנשיא ארדואן הוא היחיד שאומר בגלוי מה שכולם לוחשים מאחורי דלתיים סגורות. פידאן קרא לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה דיפלומטית ולהטיל סנקציות על ישראל.