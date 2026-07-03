צה"ל: נעצרו 8 מבוקשים בכפר מוחמאס שחשודים במרדף אחר אזרחים
לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת השב"כ שמונה מבוקשים בכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין. החשודים מואשמים במרדף ובתקיפת אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת השב"כ שמונה מבוקשים בכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין. החשודים מואשמים במרדף ובתקיפת אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר. המבוקשים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חזבאללה במרחבים בנת ג'ביל, בית יאחון, כונין וברעשית בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. בנוסף, במהלך הלילה תקף חיל האוויר משאית שהעבירה אמצעי לחימה עבור חזבאללה סמוך למרחב הביטחוני. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית.צוות בבלי
חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חיזבאללה במרחבים בינת ג'בייל, בית יאהון, כונין וברעשית שבדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. במקביל, כוחות אוגדה 91 תקפו במהלך הלילה משאית ששימשה את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה סמוך למרחב הביטחוני. בעקבות התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ואזרחי ישראל.צוות בבלי
צה"ל פרסם סיכום פעילות לשבוע האחרון: הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברצועת עזה, בוצעו 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום בדרום לבנון, ויותר מ-60 מבוקשים נעצרו ביהודה ושומרון.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בצפון רצועת עזה את מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בחמאס. ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה לקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ ז"ל. במהלך הלחימה היה אחראי על החזקת יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל בשבי במנהרה תת-קרקעית. ג'נדיה היה מהפעילים הבולטים רעולי הפנים שלקחו חלק בטקסים של חמאס לקראת עסקאות שחרורי החטופים.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו לפני יומיים בצפון רצועת עזה את מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בחמאס. ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה לקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ ז"ל. במהלך הלחימה היה אחראי על החזקת יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל בשבי במנהרה תת-קרקעית. ג'נדיה היה מהפעילים הבולטים רעולי הפנים שלקחו חלק בטקסים של חמאס לקראת עסקאות שחרור החטופים.צוות בבלי
צה"ל תקף הלילה בכפר צדיקין שבנפת צור, במערב דרום לבנון. לפי כלי תקשורת לבנוניים, שני אנשים נפגעו בתקיפה. התקיפה חריגה לעומת הימים האחרונים, שבהם רוב התקיפות בוצעו בנפת נבטיה.צוות בבלי
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