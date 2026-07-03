צה"ל תקף בכפר צדיקין בנפת צור שבדרום לבנון — שני נפגעים

בבלי

חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חיזבאללה במרחבים בינת ג'בייל, בית יאהון, כונין וברעשית שבדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. במקביל, כוחות אוגדה 91 תקפו במהלך הלילה משאית ששימשה את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה סמוך למרחב הביטחוני. בעקבות התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ואזרחי ישראל.