שר ההגנה הלבנוני מגיע לטהרן להשתתף בהלוויית ח'אמינאי
שר ההגנה של לבנון הגיע לטהרן כדי לייצג את לבנון בטקס הלוויה של עלי ח'אמינאי.
שר ההגנה של לבנון הגיע לטהרן כדי לייצג את לבנון בטקס הלוויה של עלי ח'אמינאי.
יפן קיימה חגיגות לכבוד יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בטוקיו.צוות בבלי
הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, פרסם כרוז מאיים נגד סעודיה והודיע כי אם תמשיך להפר את המרחב האווירי של תימן - היא תותקף. סריע טען כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע נחיתת מטוס נוסעים מאיראן בשדה התעופה של צנעא אך נכשלו. לדבריו, שיתוף הפעולה בין איראן לחות'ים הצליח לשבור את המצור על תימן. סריע הודיע כי החות'ים לא יקבלו עוד את המצור האמריקאי-סעודי וכי הם ערוכים למאבק להסרתו.צוות בבלי
משלחת הלשכה המדינית של חמאס הגיעה להלוויית עלי ח'אמינאי בטהרן. בנוסף, זיאד א-נח'אלה, מזכ"ל הג'האד האסלאמי, הופיע בפומבי לראשונה אחרי חודשים ארוכים והוביל את משלחת תנועתו להלוויה. אבו עלי אקספרס הגיב: "כמעט כל רשימת החיסול שלי נמצאת היום בטהרן".צוות בבלי
חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חזבאללה במרחבים בנת ג'ביל, בית יאחון, כונין וברעשית בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. בנוסף, במהלך הלילה תקף חיל האוויר משאית שהעבירה אמצעי לחימה עבור חזבאללה סמוך למרחב הביטחוני. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית.צוות בבלי
חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חיזבאללה במרחבים בינת ג'בייל, בית יאהון, כונין וברעשית שבדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. במקביל, כוחות אוגדה 91 תקפו במהלך הלילה משאית ששימשה את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה סמוך למרחב הביטחוני. בעקבות התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ואזרחי ישראל.צוות בבלי
צה"ל פרסם סיכום פעילות לשבוע האחרון: הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברצועת עזה, בוצעו 4 תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום בדרום לבנון, ויותר מ-60 מבוקשים נעצרו ביהודה ושומרון.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו ביום חמישי האחרון בצפון רצועת עזה את מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בחמאס. ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה לקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ ז"ל. במהלך הלחימה היה אחראי על החזקת יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל בשבי במנהרה תת-קרקעית. ג'נדיה היה מהפעילים הבולטים רעולי הפנים שלקחו חלק בטקסים של חמאס לקראת עסקאות שחרורי החטופים.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו לפני יומיים בצפון רצועת עזה את מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בחמאס. ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה לקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ ז"ל. במהלך הלחימה היה אחראי על החזקת יותם חיים ז"ל, סאמר אל-טלאלקה ז"ל ואלון שמריז ז"ל בשבי במנהרה תת-קרקעית. ג'נדיה היה מהפעילים הבולטים רעולי הפנים שלקחו חלק בטקסים של חמאס לקראת עסקאות שחרור החטופים.צוות בבלי
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