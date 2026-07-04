חזבאללה קבר 49 מפעיליו ביום אחד ב-8 כפרים בדרום לבנון

בבלי

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, פרסם כרוז מאיים נגד סעודיה והודיע כי אם תמשיך להפר את המרחב האווירי של תימן - היא תותקף. סריע טען כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע נחיתת מטוס נוסעים מאיראן בשדה התעופה של צנעא אך נכשלו. לדבריו, שיתוף הפעולה בין איראן לחות'ים הצליח לשבור את המצור על תימן. סריע הודיע כי החות'ים לא יקבלו עוד את המצור האמריקאי-סעודי וכי הם ערוכים למאבק להסרתו.