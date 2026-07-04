מסוק אפאצ'י תקף במג'דל זון בדרום לבנון
מסוק אפאצ'י של צה"ל שיגר 5 טילים לעבר מטרות בכפר מג'דל זון בדרום לבנון, כך לפי דיווחים מלבנון. המדובר באותו כפר שבו ביצע צה"ל לפני כשבוע פיצוץ של תשתית תת קרקעית גדולה של חזבאללה בגזרה המערבית.
מסוק אפאצ'י של צה"ל שיגר 5 טילים לעבר מטרות בכפר מג'דל זון בדרום לבנון, כך לפי דיווחים מלבנון. המדובר באותו כפר שבו ביצע צה"ל לפני כשבוע פיצוץ של תשתית תת קרקעית גדולה של חזבאללה בגזרה המערבית.
חזבאללה קבר היום 49 מפעיליו ב-8 כפרים שונים בנפת צור שבדרום לבנון. מדובר במספר משמעותי של הרוגים ביום אחד, המצביע על היקף הפעילות הצבאית באזור.צוות בבלי
כוחות צה"ל מתמרנים בשעות אלה באזור חוף א-סודאניה בצפון מערב העיר עזה, אזור הנמצא בשליטת חמאס מחוץ לשטח הצהוב. ניתוח תמונות לווין מצביע על התקדמות באזור אלעטאטרה ממערב לבית לאהיא, במהלך שנראה כסגירת שטח לכיוון הים. באזור זה פעלה בעבר מפקדת כוחות הקומנדו הימי של חמאס. בנוסף, נרשמת התקדמות נוספת מדרום לעיר עזה באזור ציר צלאח א-דין.צוות בבלי
עיתון אלאח'באר הלבנוני המזוהה עם חזבאללה מעלה אפשרות שראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עון ייפגשו בבית הלבן. לפי הדיווח, שניהם צפויים להגיע בקרוב למפגש עם טראמפ, על רקע המשא ומתן בין ישראל ללבנון.צוות בבלי
יפן קיימה חגיגות לכבוד יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית בטוקיו.צוות בבלי
הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, פרסם כרוז מאיים נגד סעודיה והודיע כי אם תמשיך להפר את המרחב האווירי של תימן - היא תותקף. סריע טען כי מטוסי קרב סעודיים ניסו למנוע נחיתת מטוס נוסעים מאיראן בשדה התעופה של צנעא אך נכשלו. לדבריו, שיתוף הפעולה בין איראן לחות'ים הצליח לשבור את המצור על תימן. סריע הודיע כי החות'ים לא יקבלו עוד את המצור האמריקאי-סעודי וכי הם ערוכים למאבק להסרתו.צוות בבלי
משלחת הלשכה המדינית של חמאס הגיעה להלוויית עלי ח'אמינאי בטהרן. בנוסף, זיאד א-נח'אלה, מזכ"ל הג'האד האסלאמי, הופיע בפומבי לראשונה אחרי חודשים ארוכים והוביל את משלחת תנועתו להלוויה. אבו עלי אקספרס הגיב: "כמעט כל רשימת החיסול שלי נמצאת היום בטהרן".צוות בבלי
שר ההגנה של לבנון הגיע לטהרן כדי לייצג את לבנון בטקס הלוויה של עלי ח'אמינאי.צוות בבלי
חיל האוויר תקף אתמול כ-10 תשתיות של חזבאללה במרחבים בנת ג'ביל, בית יאחון, כונין וברעשית בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני והפרה נוספת של ההסכם. בנוסף, במהלך הלילה תקף חיל האוויר משאית שהעבירה אמצעי לחימה עבור חזבאללה סמוך למרחב הביטחוני. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על נשק במשאית.צוות בבלי
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