צה"ל מבצע פיצוצים יזומים נרחבים ב-6 כפרים בדרום לבנון
צה"ל ביצע היום פיצוצים יזומים בהיקף רחב ברחבי דרום לבנון. הפיצוצים בוצעו בשישה כפרים: חדאת'א, בנת ג'ביל, טלוסה, בית יאחון, אלקנטרה ודיר סיריאן. נרשמת עלייה בהיקף הפעילות לעומת הימים האחרונים.
צה"ל ביצע היום פיצוצים יזומים בהיקף רחב ברחבי דרום לבנון. הפיצוצים בוצעו בשישה כפרים: חדאת'א, בנת ג'ביל, טלוסה, בית יאחון, אלקנטרה ודיר סיריאן. נרשמת עלייה בהיקף הפעילות לעומת הימים האחרונים.
שינוי דרמטי במאבק בפשיעה במגזר הערבי: שירות הביטחון הכללי צפוי להיכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אחרי שראש השב"כ אישר להכניס את המהלך | במהלך השבוע נערכה ישיבת תקציב שבה נכחו מזכיר הממשלה, גורמים במשרד לביטחון לאומי וגורמים בשב"כ, והם הסכימו על אישור עקרוני להעברת תקציב לארגון (ביטחון)דניאל הרץ
חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב באופן רשמי כי הוא פורש ממפלגת הליכוד | הוא כתב כי החליט "לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה" | לדבריו, "בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים" (פוליטי)יוני גבאי
בזמן שההמונים נפרדים מהמנהיג העליון המחוסל, עלי חמינאי, בנו, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח׳אמנאי, ביקש להשתתף בטקס הקבורה של אביו במשהד - אך גורמי הביטחון באיראן דחו את הרעיון מחשש שישראל תנסה להתנקש בו או תעקוב אחריו למקום מחבואו (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
ברקע המתיחות ביחסים סביב המגעים שמנהלת וושינגטון עם טהרן, והמשך התקיפות הישראליות בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובירך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בארה"ב (מדיני)בני סולומון
אחרי תקופה ממשוכת של מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, השניים ייפגשו בקרוב בבית הלבן | במקביל, מיליונים עברו על פני ארונו של הדיקטטור המחוסל חמינאי, בנו חביבו מוג'טבא נעדר מהטקס | סיכם חדשות השבת (בעולם)בבלי
כוחות חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 91 זיהו היום (שבת) מחבל חמוש בנשק במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. הכוחות פתחו באש לעבר המחבל ויצאו במרדף אחריו. לאחר סריקות נרחבות חיסלו הכוחות את המחבל להסרת האיום. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
מסוק אפאצ'י של צה"ל שיגר 5 טילים לעבר מטרות בכפר מג'דל זון בדרום לבנון, כך לפי דיווחים מלבנון. המדובר באותו כפר שבו ביצע צה"ל לפני כשבוע פיצוץ של תשתית תת קרקעית גדולה של חזבאללה בגזרה המערבית.צוות בבלי
חזבאללה קבר היום 49 מפעיליו ב-8 כפרים שונים בנפת צור שבדרום לבנון. מדובר במספר משמעותי של הרוגים ביום אחד, המצביע על היקף הפעילות הצבאית באזור.צוות בבלי
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