מבזק לקראת פסגת נאט"ו

שיחה של 85 דקות: טראמפ ופוטין דנו על המשך המלחמה

שיחת טלפון בת 85 דקות בין שני המנהיגים • פוטין הציג סקירה מפורטת על המלחמה וטראמפ הציע סיוע | זלנסקי: "יש סיכוי אמיתי לסיים את המלחמה" (בעולם)

משה כץ • בבלי • כ' בתמוז | 05.07.26 07:06