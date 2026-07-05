נתניהו ממנה את אל"מ במיל' אופיר לוי למשנה לראש המל"ל - מי הוא?
ראש הממשלה אישר את המינוי בהמלצת ראש המל"ל החדש שמואל בן עזרא • לוי, קצין שריון בעל עבר צבאי נרחב, ייכנס לתפקיד במקום גיל רייך | כל הפרטים על המינוי החדש (צבא וביטחון)
ראש הממשלה אישר את המינוי בהמלצת ראש המל"ל החדש שמואל בן עזרא • לוי, קצין שריון בעל עבר צבאי נרחב, ייכנס לתפקיד במקום גיל רייך | כל הפרטים על המינוי החדש (צבא וביטחון)
צעיר בשנות ה-20 נעצר עם נחיתתו בנתב"ג • 36 רימונים וקלצ'ניקוף נמצאו בחדרי ילדים | התיעוד הדרמטי מהמעצר (משטרה)אליהו לוי
ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות חושף יוזמה תקדימית • שידור חי של ספירת הקולות למען שקיפות מלאה | המטרה: להפריך תיאוריות קונספירציה (פוליטי מדיני)דוד קליין
תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (בעולם)נחמן שטרנהרץ
מצרים חנכה את "האוקטגון" - מתחם פיקוד צבאי ענק בן 89 קמ"ר עם 13 אזורי פיקוד, גדול יותר מהפנטגון ומצויד בטכנולוגיות מתקדמות (בעולם)אליהו לוי
השרים אישרו הצהרה רשמית נגד פסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה • נתניהו נעדר מהישיבה הסוערת | "רומסת את דבר המחוקק ללא סמכות" (חוק ומשפט)דוד קליין
משפטני משרד החינוך דורשים להקים מרחבי תפילה מוסלמיים ונוצריים בבתי ספר יהודיים • השר קיש דחה את הדרישה: 'במדינה יהודית תלמיד לא יינזף על מצווה' | הסערה שמטלטלת את מערכת החינוך (חדשות חרדים)משה כץ
בית קפה הוצת בפעם השלישית והמשטרה חוקרת • ראש העיר מבטיח תקציבים לעסקים המחללים שבת | "ניצול ציני של אלימות פלילית" (בארץ)משה כץ
השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בחשבונות המפלגה מסלון הפאות של אשת יועצו • ועדת האתיקה כבר נזפה בו לפני חודשיים על קידום לונה פארק | צפויה סנקציה חמורה יותר (פוליטי מדיני)דוד קליין
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