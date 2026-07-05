מבזק הפרת כללי אתיקה

בן גביר שוב נתפס מקדם עסק פרטי ברשת: והפעם - סלון פאות יוקרתי

השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בחשבונות המפלגה מסלון הפאות של אשת יועצו • ועדת האתיקה כבר נזפה בו לפני חודשיים על קידום לונה פארק | צפויה סנקציה חמורה יותר (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • כ' בתמוז | 05.07.26 13:06