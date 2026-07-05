בבלי
מבזק הפרת כללי אתיקה

בן גביר שוב נתפס מקדם עסק פרטי ברשת: והפעם - סלון פאות יוקרתי

השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בחשבונות המפלגה מסלון הפאות של אשת יועצו • ועדת האתיקה כבר נזפה בו לפני חודשיים על קידום לונה פארק | צפויה סנקציה חמורה יותר (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
איתמר בן גביר
איתמר בן גביר | צילום: צילום: דוברות
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14:41
מעצר דרמטי

נעצר בנתב"ג: זה החשוד בהחזקת מצבור הנשק בחדרי ילדים

צעיר בשנות ה-20 נעצר עם נחיתתו בנתב"ג • 36 רימונים וקלצ'ניקוף נמצאו בחדרי ילדים | התיעוד הדרמטי מהמעצר (משטרה)

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14:19
שקיפות מלאה

"קצת משעמם": זה המהלך החדשני שנשקל בוועדת הבחירות

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות חושף יוזמה תקדימית • שידור חי של ספירת הקולות למען שקיפות מלאה | המטרה: להפריך תיאוריות קונספירציה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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המרדף הלילי, התושייה והשוד

התיעוד שמעורר סערה: התנפל על חסיד מאחור - וניסה לשלוף בכוח את כובע השטריימל מראשו

תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (בעולם)

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הממשלה מצהירה: "לא נכיר בהחלטת בג"ץ" - בדרך למשבר חוקתי?

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זעזוע במערכת החינוך

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סערה ברמת גן

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בבלי

צה"ל מפגיז באופן רצוף כפרים בדרום לבנון מאז הבוקר

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