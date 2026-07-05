"תהיו קנאים לקריאת שמע" ראש הישיבה נגד הפגנות הגיוס | מעייריב

בבלי

א-שרק אלאווסט מדווח כי חמאס נוטה להכריז על פירוק ממשלתה ברצועת עזה בימים הקרובים, כדי לאפשר לוועדה לניהול הרצועה שקמה מכוח החלטת מועצת השלום של טראמפ להתחיל למלא את תפקידה. גם אם תכריז חמאס על פירוק ממשלתה, סביר להניח שזה יהיה צעד סמלי בלבד והיא תמשיך לאחוז במושכות השלטון מאחורי הקלעים. מטרת חמאס במהלך כזה עשויה להיות הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל להימנע ממהלך צבאי ולקדם נסיגה משטחים שונים ברצועה.