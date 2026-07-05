נשיא ישראל נגד ממשלת ישראל: "אי ציות לבג"ץ הוא קו אדום"
נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום להחלטת הממשלה שלא לשמוע לפסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה | הנשיא הזהיר כי "אי ציות לבג"ץ הוא קו אדום", כך לדבריו (חדשות)
נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום להחלטת הממשלה שלא לשמוע לפסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה | הנשיא הזהיר כי "אי ציות לבג"ץ הוא קו אדום", כך לדבריו (חדשות)
א-שרק אלאווסט מדווח כי חמאס נוטה להכריז על פירוק ממשלתה ברצועת עזה בימים הקרובים, כדי לאפשר לוועדה לניהול הרצועה שקמה מכוח החלטת מועצת השלום של טראמפ להתחיל למלא את תפקידה. גם אם תכריז חמאס על פירוק ממשלתה, סביר להניח שזה יהיה צעד סמלי בלבד והיא תמשיך לאחוז במושכות השלטון מאחורי הקלעים. מטרת חמאס במהלך כזה עשויה להיות הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל להימנע ממהלך צבאי ולקדם נסיגה משטחים שונים ברצועה.צוות בבלי
במפגש מיוחד שהובילו עו"ד עמית חדד וראש מועצת אבו גוש לשעבר עיסא ג'אבר, ביקש הרב שמואלי סליחה מצוותי הרפואה הערבים: "הדברים נאמרו בשעת כאב וסערת רגשות, הם אינם משקפים את דרכי" (בארץ)בבלי
תיעוד חדש שמגיע מלבנון מציג את הרגע בו אותרו שני מחבלי חיזבאללה שאיימו על הכוחות בשטח | במהלך מהיר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים שנצפו זמן קצר קודם לכן נכנסים אליו | צפו בתיעוד (צבא)בבלי
ימים לפני שנכנס לתפקידו, הכריז נשיא ארה"ב על המטבע החדש 'TRUMP$' שפרץ עם שווי שוק של כמעט 100 דולרים | כמעט שנתיים אחרי, המטבע שווה מעט יותר מדולר, בזמן שהנשיא עצמו הרוויח מאות מיליוני דולרים - לא מעט משקיעים איבדו את רוב כספם (בעולם)יוסי נכטיגל
מצור תקציבי ומשפטי על הישיבות הקטנות שחוששות מקריסה, יולי אדלשטיין מקים מפלגה ברקע המשבר עם החרדים |ביקורת ליטאית חריפה נגד המחאות ברחובות והתפילה החסידית (מעייריב)איצלה כץ
כוחות עוצבת הקומנדו זיהו היום (א') חוליית מחבלים מחיזבאללה שפעלה על אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך לכוחות צה"ל. לאחר שהמחבלים היוו איום על הכוחות, תקף צה"ל את החוליה.צוות בבלי
כוחות עוצבת הקומנדו זיהו מוקדם יותר היום (א') חוליית מחבלים מחיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבלים היוותה איום על הכוחות. לאחר הזיהוי, צה"ל תקף את המחבלים בתקיפה מדויקת במטרה להסיר את האיום. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל.צוות בבלי
הפסקת האש באדיבות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפקה לאיראן הזדמנות היסטורית לבצע כמות עצומה של מעצרים פוליטיים נגד החשודים בהתנגדות למשטר הטרור | לאחרונה בוצע מעצר נגד מספר פעילי סביבה, בהם אישה החולה בטרשת נפוצה | כך מטהרים את איראן מבוגדים (חדשות)בבלי
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