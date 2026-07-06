מבצע ענק: סוכן סמוי חשף רשת פרוטקשן בבאר שבע | עשרות נעצרו
שוטר התחזה לבעל עסק ונסחט בעשרות אלפי שקלים • מבצע פשיטה נרחב הוביל למעצר עשרות חשודים | צפו בתיעודים (משטרה)
שוטר התחזה לבעל עסק ונסחט בעשרות אלפי שקלים • מבצע פשיטה נרחב הוביל למעצר עשרות חשודים | צפו בתיעודים (משטרה)
מח"ש פתחה בחקירה נגד לוחם משמר הגבול שתועד זורק רימון הלם לתוך רכב עם נוסעים בקלנדיה • התיעוד מראה עימות קולני שהסתיים בזריקת הרימון וסגירת הדלת (משטרה)ב. ניסני
מחר תיפתח פסגת נאט"ו באנקרה, והנשיא טראמפ צפוי להגיע ולהשתתף בה. הביקור נועד לכבד את ארדואן ולהעניק לטורקיה "מתנות" — על הפרק עסקת מכירת מטוסי F-35 ומנועים למטוסי קרב. זהו הביקור הנשיאותי האמריקאי הראשון בטורקיה מזה 11 שנה. לימוזינות נשיאותיות ומטוסי מטען עם ציוד כבר הגיעו לאנקרה.צוות בבלי
חיל האוויר יקיים החל מהיום (יום ב') ועד יום חמישי אימונים לקראת מסדר הכנפיים בשמי באר שבע והנגב המערבי. במהלך האימונים צפויה תנועה ערה של מטוסים באזור. צה"ל מדגיש כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
כוחות צה"ל עיכבו מוקדם יותר היום (א') עשרות אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל הגיע לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את האזרחים. המעוכבים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את ניסיון החצייה ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים.צוות בבלי
א-שרק אלאווסט מדווח כי חמאס נוטה להכריז על פירוק ממשלתה ברצועת עזה בימים הקרובים, כדי לאפשר לוועדה לניהול הרצועה שקמה מכוח החלטת מועצת השלום של טראמפ להתחיל למלא את תפקידה. גם אם תכריז חמאס על פירוק ממשלתה, סביר להניח שזה יהיה צעד סמלי בלבד והיא תמשיך לאחוז במושכות השלטון מאחורי הקלעים. מטרת חמאס במהלך כזה עשויה להיות הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל להימנע ממהלך צבאי ולקדם נסיגה משטחים שונים ברצועה.צוות בבלי
במפגש מיוחד שהובילו עו"ד עמית חדד וראש מועצת אבו גוש לשעבר עיסא ג'אבר, ביקש הרב שמואלי סליחה מצוותי הרפואה הערבים: "הדברים נאמרו בשעת כאב וסערת רגשות, הם אינם משקפים את דרכי" (בארץ)בבלי
תיעוד חדש שמגיע מלבנון מציג את הרגע בו אותרו שני מחבלי חיזבאללה שאיימו על הכוחות בשטח | במהלך מהיר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים שנצפו זמן קצר קודם לכן נכנסים אליו | צפו בתיעוד (צבא)בבלי
ימים לפני שנכנס לתפקידו, הכריז נשיא ארה"ב על המטבע החדש 'TRUMP$' שפרץ עם שווי שוק של כמעט 100 דולרים | כמעט שנתיים אחרי, המטבע שווה מעט יותר מדולר, בזמן שהנשיא עצמו הרוויח מאות מיליוני דולרים - לא מעט משקיעים איבדו את רוב כספם (בעולם)יוסי נכטיגל
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