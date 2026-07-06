בבלי
מבזק נכנס לארנק של האמריקנים

עם חתימה אישית של טראמפ: השטר החדש של 100$ נחשף - כך הוא נראה

ארה"ב השיקה שטר חדש על סך מאה דולרים לרגל חגיגות ה-250 לעצמאות ארה"ב של מערכת אמריקה | מדובר בפעם הראשונה אי פעם שנשיא מכהן חותם על שטר כסף (חדשות)

ישראל גראדווהל בבלי
הנשיא טראמפ
הנשיא טראמפ | צילום: צילום: הבית הלבן
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מבזקים נוספים

13:17
בבלי

בהלוויית חמינאי: שלטים עם תמונות טראמפ ואישים אמריקאים-ישראלים מסומנים במטרות

בהלוויית חמינאי בטהרן הוצגו שלטים עם תמונותיהם של לורא לומר, דונלד טראמפ, בן שפירו, מרים אדלסון, לינדזי גרהאם ואחרים, כשעל פניהם מסומנות מטרות אדומות. על השלטים נכתב: "בסופו של דבר, ראשכם יותז".

צוות בבלי
13:10
לאחר ההודעה הרשמית - בישראל דוחים ומבהירים

חמאס מקפיא את הסעיפים הרגישים: זה מה שנשאר מתוכנית השלום

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מהקואליציה ומהאופוזיציה: תלונה פלילית הוגשה נגד חברי הכנסת

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פרצו לחדר האדמו"ר, למעון ולסופר

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שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)

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יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו במרחב הכפר חדאתא | כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול להסרת איומים במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתמונות (צבא)

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מכות חשמל

החייאה בבית כנסת החסידי: מתפלל לקה בדום לב באמצע התפילה והתמוטט

דרמה בבית כנסת חב"ד בקרית מלאכי: גבר כבן 62 התמוטט הבוקר במהלך שחרית לאחר שלקה בדום לב. מתפללים שהיו במקום הזעיקו את כוחות ההצלה, ותגובה מהירה של חובשים ופראמדיקים הצילה את חייו: ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונתנו לו שוק חשמלי שהחזיר את ליבו לפעום. לנגד עיניהם המשתאות של המתפללים, הגבר חזר להכרה מלאה (בארץ)

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הסיוט של האיראנים: התיעוד המצמרר של הצלפים מהלוויית חמינאי

בעוד רבבות מתייפחים על מותו של "המנהיג העליון", קני הרובים שעל הגגות מזכירים לעולם את האמת המרה - אלו אותם הצלפים שרק בינואר האחרון הפכו את רחובות טהראן לשדה קטל, וכעת הם ה"מגינים" של מסע הלוויה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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