דרום לבנון: כמויות נשק גדולות אותרו בכפר חדאתא | תיעוד
יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו במרחב הכפר חדאתא | כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול להסרת איומים במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתמונות (צבא)
יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו במרחב הכפר חדאתא | כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול להסרת איומים במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתמונות (צבא)
בהלוויית חמינאי בטהרן הוצגו שלטים עם תמונותיהם של לורא לומר, דונלד טראמפ, בן שפירו, מרים אדלסון, לינדזי גרהאם ואחרים, כשעל פניהם מסומנות מטרות אדומות. על השלטים נכתב: "בסופו של דבר, ראשכם יותז".צוות בבלי
המתווכים העבירו לחמאס עדכון על הקפאת סעיפי פירוק הנשק והריבונות • משלחת צפויה להגיע לקהיר לקראת סוף השבוע | ההסכמות שעשויות לשנות את המציאות (צבא וביטחון)אליהו לוי
ארגון פרו-פלסטיני קיצוני הגיש תלונה נגד ח"כ רם בן ברק ומשה סולומון בהאג • הארגון דורש חקירה באשמת "הסתה לרצח עם" בעת ביקורם בכינוס OSCE | מאחורי המערכה: פעיל מוסלמי שיעי המקורב לחיזבאללה (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
ח"כ פרוש מגיש שאילתא חריפה לסמוטריץ' על פעילות רכש של משרד הביטחון ללא אישור תקציבי • מנכ"ל משרד הביטחון הודה בכנס הרצליה: "חתמנו על עסקאות ייצוא ללא גיבוי תקציבי" | "למה משרד אחד מקבל יחס מיוחד?" (חרדים)דוד קליין
שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)קובי רוזן
דרמה בבית כנסת חב"ד בקרית מלאכי: גבר כבן 62 התמוטט הבוקר במהלך שחרית לאחר שלקה בדום לב. מתפללים שהיו במקום הזעיקו את כוחות ההצלה, ותגובה מהירה של חובשים ופראמדיקים הצילה את חייו: ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונתנו לו שוק חשמלי שהחזיר את ליבו לפעום. לנגד עיניהם המשתאות של המתפללים, הגבר חזר להכרה מלאה (בארץ)מישאל לוי
בעוד רבבות מתייפחים על מותו של "המנהיג העליון", קני הרובים שעל הגגות מזכירים לעולם את האמת המרה - אלו אותם הצלפים שרק בינואר האחרון הפכו את רחובות טהראן לשדה קטל, וכעת הם ה"מגינים" של מסע הלוויה (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרמה לילית בלב קראון הייטס בברוקלין: נער בן 18 פתח באש תופת לעבר רכב משטרתי לא הרחק ממרכז חב"ד העולמי. בלש משטרתי ותיק, שהיה מרחק של 10 ימים בלבד מפרישה, נורה בגבו וחייו ניצלו בזכות האפוד חסין הקליעים. היורה נמלט, ונעצר לאחר מרדף דרמטי ושימוש בטייזר. תושבים יהודיים התעוררו לקולות הירי (בעולם)יוסי נכטיגל
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