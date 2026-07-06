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מבזק תוכנית הגבול המזרחי

צעד ראשון: סמוטריץ' וסטרוק חילקו עשרות רחפנים וריינג'רים

החטיבה להתיישבות העניקה רחפנים, ריינג'רים וציוד רפואי לחוות בגבול המזרחי • סמוטריץ': 'מסכלים את חזון מדינת הטרור' | צעד ראשון בתוכנית החומש הלאומית (בארץ)

דוד קליין בבלי
צעד ראשון: סמוטריץ' וסטרוק חילקו עשרות רחפנים וריינג'רים
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