עזב את הליכוד והצטרף לליברמן: ישראל ביתנו ממשיכה עם צירוף דמויות מהימין

בבלי

בהלוויית חמינאי בטהרן הוצגו שלטים עם תמונותיהם של לורא לומר, דונלד טראמפ, בן שפירו, מרים אדלסון, לינדזי גרהאם ואחרים, כשעל פניהם מסומנות מטרות אדומות. על השלטים נכתב: "בסופו של דבר, ראשכם יותז".