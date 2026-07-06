עזב את הליכוד והצטרף לליברמן: ישראל ביתנו ממשיכה עם צירוף דמויות מהימין
ראש מועצת חצור הגלילית הודיע על עזיבת הליכוד • ליברמן: 'הוכיח מנהיגות יוצאת דופן' | המעבר הפוליטי שמזעזע את הצפון (פוליטי מדיני)
ראש מועצת חצור הגלילית הודיע על עזיבת הליכוד • ליברמן: 'הוכיח מנהיגות יוצאת דופן' | המעבר הפוליטי שמזעזע את הצפון (פוליטי מדיני)
עיירת חוף מרוחקת באוסטרליה נקלעה לדרמה עם הופעתם של שישה חפצים כדוריים ומבריקים | כוחות החירום הקימו אזור הגנה מחשש להימצאות חומרים רעילים | סוכנות החלל הרשמית פתחה בחקירה מיוחדת - ואלו הממצאים (חדשות)משה כץ
החטיבה להתיישבות העניקה רחפנים, ריינג'רים וציוד רפואי לחוות בגבול המזרחי • סמוטריץ': 'מסכלים את חזון מדינת הטרור' | צעד ראשון בתוכנית החומש הלאומית (בארץ)דוד קליין
בהלוויית חמינאי בטהרן הוצגו שלטים עם תמונותיהם של לורא לומר, דונלד טראמפ, בן שפירו, מרים אדלסון, לינדזי גרהאם ואחרים, כשעל פניהם מסומנות מטרות אדומות. על השלטים נכתב: "בסופו של דבר, ראשכם יותז".צוות בבלי
המתווכים העבירו לחמאס עדכון על הקפאת סעיפי פירוק הנשק והריבונות • משלחת צפויה להגיע לקהיר לקראת סוף השבוע | ההסכמות שעשויות לשנות את המציאות (צבא וביטחון)אליהו לוי
ארגון פרו-פלסטיני קיצוני הגיש תלונה נגד ח"כ רם בן ברק ומשה סולומון בהאג • הארגון דורש חקירה באשמת "הסתה לרצח עם" בעת ביקורם בכינוס OSCE | מאחורי המערכה: פעיל מוסלמי שיעי המקורב לחיזבאללה (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
ח"כ פרוש מגיש שאילתא חריפה לסמוטריץ' על פעילות רכש של משרד הביטחון ללא אישור תקציבי • מנכ"ל משרד הביטחון הודה בכנס הרצליה: "חתמנו על עסקאות ייצוא ללא גיבוי תקציבי" | "למה משרד אחד מקבל יחס מיוחד?" (חרדים)דוד קליין
שני קטינים נעצרו במעורבות בפריצות לבית כנסת, למעון ולסופרמרקט בבני ברק, במהלכן גנבו כלי כסף בשווי של כ-100,000 ש"ח מכספת בחדרו של האדמו"ר מטשערנאביל | כלי הכסף אותרו והושבו לבית הכנסת ובתום החקירה הוגש נגדם כתב אישום (חדשות)קובי רוזן
יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו במרחב הכפר חדאתא | כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול להסרת איומים במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתמונות (צבא)ב. ניסני
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