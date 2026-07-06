"שתקתי ושתקתי, כבר לא יכול": היועץ של בנט חושף את האמת
היועץ הכלכלי לשעבר של בנט מגלה: "התוכנית הייתה רצינית, אבל לא ניסו לממש" • "הוא מציג תוכניות יפות, אבל איפה הביצוע?" | העדות המלאה שמסעירה את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)
היועץ הכלכלי לשעבר של בנט מגלה: "התוכנית הייתה רצינית, אבל לא ניסו לממש" • "הוא מציג תוכניות יפות, אבל איפה הביצוע?" | העדות המלאה שמסעירה את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)
משרד הביטחון הקים "מנהלת המרחב המזרחי" שמקדמת תוכנית להקמת כ-40 נקודות יישוב חדשות עם אזרחים נושאי נשק לאורך הגבול המזרחי, מצומת צמח בצפון ועד חבל אילות בדרום. מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם הציג את האסטרטגיה לחיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית במרחב. ראש המנהלת, תא"ל (מיל') מרדכי בניטה, הסביר כי המרחב המזרחי סומן כנקודת תורפה בטחונית מרכזית, והתוכנית כוללת הקמת תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, תעשייה וחקלאות כדי להביא עשרות אלפי תושבים חדשים למרחב.צוות בבלי
פעילות אכיפה נרחבת בערערה ובטירה • 18 כלי רכב נתפסו בשתי פעולות לילה | המשטרה והוצל"פ פעלו יחד (בארץ)דוד ישראלי
רכב עם חשודים זוהה מתקרב למרחב הביטחוני באזור אל עקידה בלבנון • חיל האוויר תקף באופן ממוקד להסרת האיום | "צה"ל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה", נמסר (צבא וביטחון)ב. ניסני
חיל האוויר תקף באופן ממוקד ארבעה חשודים שזוהו ברכב נוסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה להסרת האיום. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.צוות בבלי
הנשיא האמריקני הבהיר כי אינו שואף לחילופי משטר באיראן • 'אני רוצה שנחזיק באורניום המועשר' | 'או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה - וזה לא יהיה כזה קשה' (בעולם)יוסי נכטיגל
ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי אסור לספק לטורקיה מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, משום שהדבר יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון הנשען על העליונות האווירית של ישראל ועל הנוכחות האמריקנית. נתניהו טען כי טורקיה מממנת את חמאס, מעניקה לו מחסה ופורסת בפניו שטיח אדום. "בפועל, הם תומכים בצד הרע", אמר.צוות בבלי
צוות של חברת החשמל, שהגיע לבצע עבודות לתיקון תקלה, נתקל בנחש צפע גדול במיוחד שזחל על גבי כבלי החשמל | עם זיהוי הנחש הופסקה העבודה באופן מיידי, כחלק מנוהלי הבטיחות | העובד ששהה על במת ההרמה ירד לקרקע ללא פגע, ובמקביל הוזעק למקום לוכד נחשים | צפו בתיעוד (בארץ)מישאל לוי
הוועדה המוניטרית הורידה את הריבית ברבע אחוז • משכנתא של מיליון שקל תחסוך עד 150 ש"ח בחודש | מה עושים עם המסלולים השונים? (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
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