בנק ישראל הפחית את הריבית ל-3.5%: ככה תחסכו במשכנתא

בבלי

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי אסור לספק לטורקיה מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, משום שהדבר יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון הנשען על העליונות האווירית של ישראל ועל הנוכחות האמריקנית. נתניהו טען כי טורקיה מממנת את חמאס, מעניקה לו מחסה ופורסת בפניו שטיח אדום. "בפועל, הם תומכים בצד הרע", אמר.