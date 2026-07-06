בבלי
מבזק מסר חד לטהראן

טראמפ מאיים על איראן: "או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה"

הנשיא האמריקני הבהיר כי אינו שואף לחילופי משטר באיראן • 'אני רוצה שנחזיק באורניום המועשר' | 'או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה - וזה לא יהיה כזה קשה' (בעולם)

יוסי נכטיגל בבלי
הנשיא טראמפ
הנשיא טראמפ | צילום: צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90
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מבזקים נוספים

18:04
בבלי

משרד הביטחון מקים 40 נקודות יישוב חדשות לאורך הגבול המזרחי

משרד הביטחון הקים "מנהלת המרחב המזרחי" שמקדמת תוכנית להקמת כ-40 נקודות יישוב חדשות עם אזרחים נושאי נשק לאורך הגבול המזרחי, מצומת צמח בצפון ועד חבל אילות בדרום. מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם הציג את האסטרטגיה לחיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית במרחב. ראש המנהלת, תא"ל (מיל') מרדכי בניטה, הסביר כי המרחב המזרחי סומן כנקודת תורפה בטחונית מרכזית, והתוכנית כוללת הקמת תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, תעשייה וחקלאות כדי להביא עשרות אלפי תושבים חדשים למרחב.

צוות בבלי
17:54
מבצע אכיפה

מבצע לילה: רשות המסים תפסה 18 רכבי יוקרה של סרבני מס

פעילות אכיפה נרחבת בערערה ובטירה • 18 כלי רכב נתפסו בשתי פעולות לילה | המשטרה והוצל"פ פעלו יחד (בארץ)

דוד ישראלי
17:53
היו בתוך רכב

צה"ל תקף ארבעה חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

רכב עם חשודים זוהה מתקרב למרחב הביטחוני באזור אל עקידה בלבנון • חיל האוויר תקף באופן ממוקד להסרת האיום | "צה"ל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה", נמסר (צבא וביטחון)

ב. ניסני
17:41
בבלי

צה"ל תקף 4 חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

חיל האוויר תקף באופן ממוקד ארבעה חשודים שזוהו ברכב נוסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה להסרת האיום. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.

צוות בבלי
16:59
בבלי

נתניהו: אסור למכור לטורקיה מטוסי F-35 — היא מממנת ומחסה את חמאס

ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי אסור לספק לטורקיה מטוסי F-35 או מנועים למטוסי קרב, משום שהדבר יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון הנשען על העליונות האווירית של ישראל ועל הנוכחות האמריקנית. נתניהו טען כי טורקיה מממנת את חמאס, מעניקה לו מחסה ופורסת בפניו שטיח אדום. "בפועל, הם תומכים בצד הרע", אמר.

צוות בבלי
16:38
תיעוד חריג

רגעי אימה: צוות חברת החשמל הגיע לתקן תקלה - ונדהם מההפתעה על הכבלים | צפו

צוות של חברת החשמל, שהגיע לבצע עבודות לתיקון תקלה, נתקל בנחש צפע גדול במיוחד שזחל על גבי כבלי החשמל | עם זיהוי הנחש הופסקה העבודה באופן מיידי, כחלק מנוהלי הבטיחות | העובד ששהה על במת ההרמה ירד לקרקע ללא פגע, ובמקביל הוזעק למקום לוכד נחשים | צפו בתיעוד (בארץ)

מישאל לוי
16:15
לקראת מסיבת העיתונאים

בנק ישראל הפחית את הריבית ל-3.5%: ככה תחסכו במשכנתא

הוועדה המוניטרית הורידה את הריבית ברבע אחוז • משכנתא של מיליון שקל תחסוך עד 150 ש"ח בחודש | מה עושים עם המסלולים השונים? (כלכלה בארץ)

דוד ישראלי
16:00
מדד הקול הישראלי

הסקר שחושף: זו הסיבה שהציבור החילוני מעניק ציון גבוה לנציגים החרדים

סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלה: כמחצית מהמשיבים החרדים העניקו ציון נמוך להנהגה • הסיבה: ידיים כבולות מול הבג"ץ ויועמ"שית | הגר"ד לנדו: "עשיתם מעל ומעבר" (פוליטי מדיני)

חיים כהן
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