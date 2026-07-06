משרד הביטחון מקים 40 נקודות יישוב חדשות לאורך הגבול המזרחי
משרד הביטחון הקים "מנהלת המרחב המזרחי" שמקדמת תוכנית להקמת כ-40 נקודות יישוב חדשות עם אזרחים נושאי נשק לאורך הגבול המזרחי, מצומת צמח בצפון ועד חבל אילות בדרום. מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם הציג את האסטרטגיה לחיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית במרחב. ראש המנהלת, תא"ל (מיל') מרדכי בניטה, הסביר כי המרחב המזרחי סומן כנקודת תורפה בטחונית מרכזית, והתוכנית כוללת הקמת תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, תעשייה וחקלאות כדי להביא עשרות אלפי תושבים חדשים למרחב.