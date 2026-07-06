אושר בוועדה - אחרי דיונים: כך תיראה מערכת הבחירות לכנסת ה-26
הוועדה אישרה הסדרי הצבעה למפונים וסימון תעמולת AI • רוטמן הסיר סעיפים שהיו במחלוקת כדי להבטיח הסכמה | כל ההוראות המיוחדות לקראת הבחירות (כנסת)
הוועדה אישרה הסדרי הצבעה למפונים וסימון תעמולת AI • רוטמן הסיר סעיפים שהיו במחלוקת כדי להבטיח הסכמה | כל ההוראות המיוחדות לקראת הבחירות (כנסת)
נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בדמשק לביקור רשמי ראשון בסוריה. שר החוץ הסורי קיבל את פניו למרגלות המטוס, ומנהיג סוריה אבו מחמד אלג'ולאני המתין לו בארמון הנשיאות.צוות בבלי
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
נהג אוטובוס בן 46 נלכד מתחת לאוטובוס במהלך החלפת גלגל בקיבוץ חפץ חיים • כוחות החירום קבעו את מותו במקום | פרטי האסון הקשה (בארץ)דוד הכהן
מירוץ נגד השעון: האופוזיציה מתכננת פיליבסטר לחוקי הגיוס | החרדים הורידו את השאלטר: חוק התקשורת של קרעי נבלם במליאה | הפרדוקס של בן גביר: עוצמה יהודית מונעת חקירת אלימות משטרתית נגד החרדים | הקרב על השבת: חבר העירייה חושף - בית הקפה עם חריגות בניה | ערב של הילולות: המונים נהרו לגבעתיים ועג'ור (מעייריב)איצלה כץ
משפחתו של צ'רלי קירק פרסמה הצהרה מרגשת לקראת המשפט ברצח | "כל דיון הוא תזכורת כואבת למותו", נכתב בין השאר בהודעה (בעולם)אריה רוזן
בטקס מרגש הושלמה כתיבת ספר תורה מהודר שנתרם לזכותו של האוליגרך והנדבן איגור קולומויסקי ("איגור בן זויה"), בתפילה "ליציאתו מן המיצר" | ספר התורה החדש הועבר למרחק של כ-600 קילומטרים, עבור קהילת היהודים ומאות משפחות הפליטים בעיר ויניצה בראשות שליח חב"ד הרב שאול הורביץ, שסבלה במשך שנים ממחסור בספרי תורה (יהדות, בעולם)חזקי שטרן
מי שנאשם בריגול למען איראן, אשר בנימין וייס מתאר במכתב שכתב מציאות אלימה בכלא • טענות על רימוני הלם, מכות והשפלות | בג"ץ הורה לבית המשפט המחוזי לדון בעתירה (משפט)קובי אטינגר
להב 433 תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונות של חברה ציבורית ובכיריה. לפי החשד, החברה העניקה טובות הנאה כדי לקדם את חידוש פוליסת התרופות של ההסתדרות ולהגדיל את רווחיהבבלי
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