רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים
לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)
לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)
59 חברי כנסת תמכו וללא מתנגדים או נמנעים בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר | האופוזיציה החרימה את ההצבעה, ולפיד תקף: ״מצג שווא שכל מטרתו לטייח״ (בארץ)בבלי
הממשלה תאשר תקציב של 567 מיליון ₪ לשב"כ ולמשטרה למאבק בפשיעה הערבית | הכספים יגיעו מהסטת תקציב החלטה 550 של הממשלה הקודמת (בארץ)קובי ישראל
כוחות צה"ל ומג"ב חילצו בבטחה מספר אזרחים ישראלים שנכנסו במכוון לקלקיליה שבחטיבת אפרים. הכוחות הגיעו למרחב, יצרו קשר עם האזרחים ואיתרו אותם. צה"ל הדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק.צוות בבלי
נשיא צרפת עמנואל מקרון נחת בדמשק לביקור רשמי ראשון בסוריה. שר החוץ הסורי קיבל את פניו למרגלות המטוס, ומנהיג סוריה אבו מחמד אלג'ולאני המתין לו בארמון הנשיאות.צוות בבלי
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
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משפחתו של צ'רלי קירק פרסמה הצהרה מרגשת לקראת המשפט ברצח | "כל דיון הוא תזכורת כואבת למותו", נכתב בין השאר בהודעה (בעולם)אריה רוזן
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