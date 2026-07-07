איראן הודיעה: תקפנו מכלית קטארית בהורמוז לאחר שהתעלמה מהאזהרות שלנו
מכלית גז נוזלי קטארית נפגעה במצר הורמוז • איראן מאשרת: תקפנו אחרי שהתעלמה מאזהרות | שריפה פרצה בחדר המכונות (בעולם)
מכלית גז נוזלי קטארית נפגעה במצר הורמוז • איראן מאשרת: תקפנו אחרי שהתעלמה מאזהרות | שריפה פרצה בחדר המכונות (בעולם)
משמרות המהפכה האיראניים תקפו הלילה מיכלית גז קטרית בעת שעברה במצר הורמוז בנתיב הסמוך לחופי עומאן - לא בנתיב המאושר על ידי משמרות המהפכה. נזק נגרם למיכלית. מקורות אמריקאים טוענים כי הותקפה מיכלית נוספת מלבד זו הקטרית. התקיפה מגיעה יום לאחר שיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים על טראמפ שאם לא ידבר בכבוד כלפי איראן, האיראנים ישיבו בשפה אחרת.צוות בבלי
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