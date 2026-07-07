סקר חדש: איזנקוט ונתניהו בשוויון דרמטי | בנט ממשיך בצלילה השבועית

בבלי

משמרות המהפכה האיראניים תקפו הלילה מיכלית גז קטרית בעת שעברה במצר הורמוז בנתיב הסמוך לחופי עומאן - לא בנתיב המאושר על ידי משמרות המהפכה. נזק נגרם למיכלית. מקורות אמריקאים טוענים כי הותקפה מיכלית נוספת מלבד זו הקטרית. התקיפה מגיעה יום לאחר שיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים על טראמפ שאם לא ידבר בכבוד כלפי איראן, האיראנים ישיבו בשפה אחרת.