"מוות לבוגד, מוות למנרמלים": הנשיא פזשכיאן הותקף קשות בהלוויית חמינאי

קדושת השבת בערה בו

הבנש"ק הרב עזרא אונגר, יזם נדל"ן מצליח בן 36 בלבד, במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' | פרופיל ראשוני לדמותו של האברך המיוחס, אשר הפך ממוכר מאפים בכולל בארץ ליזם נדל"ן מצליח שמגלגל מיליונים כל חודש | מקורביו ל'בבלי': "כאב לו חילול השבת ההמוני של החברות, זה מה שדחף אותו למהלך המטורף" • כל הפרטים (חרדים, בעולם)