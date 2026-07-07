דרמה בדמשק: פיצוצים ליד המלון שבו מתארח נשיא צרפת
מטעני חבלה התפוצצו בבירת סוריה רגעים ספורים לאחר שמקרון עזב את המלון • הנשיא הצרפתי לא שמע את הפיצוצים והמשיך לפגישה עם א-שרע | הביקור ההיסטורי שכמעט הסתיים בטרגדיה (בעולם)
מטעני חבלה התפוצצו בבירת סוריה רגעים ספורים לאחר שמקרון עזב את המלון • הנשיא הצרפתי לא שמע את הפיצוצים והמשיך לפגישה עם א-שרע | הביקור ההיסטורי שכמעט הסתיים בטרגדיה (בעולם)
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סדרת פיצוצים אירעה בדמשק בסמוך למלון בו מתארח הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, כך דיווח סוכנות רויטרס. מקרון שוהה בסוריה במסגרת ביקור רשמי ונפגש עם מנהיג סוריה אבו מחמד אלג'ולאני.צוות בבלי
הלווייתו של עלי חמינאי בטהרן יצאה משליטה והפכה למפגן זעם חסר תקדים, כאשר המונים ניסו לתקוף את הנשיא פזשכיאן על רקע ההסכם עם ארה"ב (חדשות בעולם)דני שפיץ
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בהחלטה חריגה במסגרת העתירות על הרשות השנייה, בית המשפט העליון הבהיר כי אי ציות של רשויות המדינה להחלטות שיפוטיות פוגע בשלטון החוק, הזהיר מפני "זרעי פורענות ואנרכיה", ואף רמז כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לפסקי דין עלולים להיחשף לאחריות אישית.דוד ישראלי
משמרות המהפכה האיראניים תקפו הלילה מיכלית גז קטרית בעת שעברה במצר הורמוז בנתיב הסמוך לחופי עומאן - לא בנתיב המאושר על ידי משמרות המהפכה. נזק נגרם למיכלית. מקורות אמריקאים טוענים כי הותקפה מיכלית נוספת מלבד זו הקטרית. התקיפה מגיעה יום לאחר שיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים על טראמפ שאם לא ידבר בכבוד כלפי איראן, האיראנים ישיבו בשפה אחרת.צוות בבלי
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