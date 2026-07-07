חברי הקואליציה נגד בג"ץ: "ראש של סוס במיטה"

כוח פוליטי מאוחד

ח"כ חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים הודיעו על איחוד פוליטי • הנדל למפעילים: 'השכן שלי היה תמיד לפניי במחלקות השיקום' | המגעים עם גנץ קרסו בגלל ווטו על החרדים (פוליטי מדיני)