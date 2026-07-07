בבלי
מבזק הכל נשאר במשפחה

אתה ישן בחוץ: המלך צ'ארלס טרק את הדלת על הנסיך הארי 

הנסיך הגולה חזר הביתה עם תקווה לפיוס, אך מצא את עצמו ללא קורת גג מלכותית | מדוע בוטלה הזמנתו של הארי ברגע האחרון ומי באמת מונע ממנו לראות את אביו? (חדשות בעולם)

דני שפיץ בבלי
הנסיך הארי
הנסיך הארי | צילום: צילום: שאטרסטוק
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בבלי

שני הרוגים בתקיפות צה"ל בעזה וח'אן יונס

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צוות בבלי
13:22
כוח פוליטי מאוחד

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קובי רוזן
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