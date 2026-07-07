מבזק הכל נשאר במשפחה

אתה ישן בחוץ: המלך צ'ארלס טרק את הדלת על הנסיך הארי

הנסיך הגולה חזר הביתה עם תקווה לפיוס, אך מצא את עצמו ללא קורת גג מלכותית | מדוע בוטלה הזמנתו של הארי ברגע האחרון ומי באמת מונע ממנו לראות את אביו? (חדשות בעולם)

דני שפיץ • בבלי • כ"ב בתמוז | 07.07.26 11:58