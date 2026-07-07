אתה ישן בחוץ: המלך צ'ארלס טרק את הדלת על הנסיך הארי
הנסיך הגולה חזר הביתה עם תקווה לפיוס, אך מצא את עצמו ללא קורת גג מלכותית | מדוע בוטלה הזמנתו של הארי ברגע האחרון ומי באמת מונע ממנו לראות את אביו? (חדשות בעולם)
הנסיך הגולה חזר הביתה עם תקווה לפיוס, אך מצא את עצמו ללא קורת גג מלכותית | מדוע בוטלה הזמנתו של הארי ברגע האחרון ומי באמת מונע ממנו לראות את אביו? (חדשות בעולם)
פלסטיני נהרג בתקיפה ישראלית ליד משרדי הוועדה הקטרית ברחוב א-רשיד במערב עיר עזה. בנוסף, נהרג פלסטיני נוסף בתקיפה במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.צוות בבלי
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איש הימין והביטחון יאיר אנסבכר הודיע על תמיכה בראש הממשלה לשעבר • "ההליכה עם הערבים אסורה על פי ההלכה, עליו להתנצל" | הביקורת החריפה על נתניהו ואיזנקוט (פוליטי מדיני)דוד קליין
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מועצת הרשות השנייה התכנסה למרות הנחיות הממשלה • שופטי בג"ץ הזהירו: אי ציות לפסקי דין יחשוף לתביעות נזיקין | המשבר סביב ערוץ 14 מתעצם (חוק ומשפט)משה כץ
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במהלך פעילות של לוחמי מג"ב איו"ש במרחב הכפר בית פוריק, חשודים יידו אבנים לעבר הכוחות | הלוחמים תיעדו את החשודים, ובתוך זמן קצר פעלו למעצרו של אחד מהחשודים | תיעוד (חדשות)קובי רוזן
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