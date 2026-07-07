היועצת המשפטית: "ללא הבהרה - לומדי תורה יזכו בהטבות של חיילי צה"ל"
היועצת המשפטית התריעה מפני השלכות כלכליות של החוק • גפני: "חיינו עם הסטטוס קוו עד שבג"ץ העיב על חיינו" | הדרישה שמעכבת את החקיקה (חדשות חרדים)
היועצת המשפטית התריעה מפני השלכות כלכליות של החוק • גפני: "חיינו עם הסטטוס קוו עד שבג"ץ העיב על חיינו" | הדרישה שמעכבת את החקיקה (חדשות חרדים)
פלסטיני נהרג בתקיפה ישראלית ליד משרדי הוועדה הקטרית ברחוב א-רשיד במערב עיר עזה. בנוסף, נהרג פלסטיני נוסף בתקיפה במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.צוות בבלי
ח"כ חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים הודיעו על איחוד פוליטי • הנדל למפעילים: 'השכן שלי היה תמיד לפניי במחלקות השיקום' | המגעים עם גנץ קרסו בגלל ווטו על החרדים (פוליטי מדיני)דוד קליין
איש הימין והביטחון יאיר אנסבכר הודיע על תמיכה בראש הממשלה לשעבר • "ההליכה עם הערבים אסורה על פי ההלכה, עליו להתנצל" | הביקורת החריפה על נתניהו ואיזנקוט (פוליטי מדיני)דוד קליין
נתניהו, סמוטריץ' וכץ הודיעו לבג"ץ על ביטול מינוי אליהו • ועדת האיתור תורכב מחדש ללא חברים בניגוד עניינים | כניעה נוספת למערכת המשפט (חוק ומשפט)דוד ישראלי
מועצת הרשות השנייה התכנסה למרות הנחיות הממשלה • שופטי בג"ץ הזהירו: אי ציות לפסקי דין יחשוף לתביעות נזיקין | המשבר סביב ערוץ 14 מתעצם (חוק ומשפט)משה כץ
חבר הכנסת שכר את שירותיו של היועץ האסטרטגי נאור יחיא • במקביל מתגבשת שותפות עם יועז הנדל | הווטו על המפלגות החרדיות בלב העניין (פוליטי מדיני)דוד קליין
במהלך פעילות של לוחמי מג"ב איו"ש במרחב הכפר בית פוריק, חשודים יידו אבנים לעבר הכוחות | הלוחמים תיעדו את החשודים, ובתוך זמן קצר פעלו למעצרו של אחד מהחשודים | תיעוד (חדשות)קובי רוזן
הנסיך הגולה חזר הביתה עם תקווה לפיוס, אך מצא את עצמו ללא קורת גג מלכותית | מדוע בוטלה הזמנתו של הארי ברגע האחרון ומי באמת מונע ממנו לראות את אביו? (חדשות בעולם)דני שפיץ
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