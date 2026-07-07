בית המשפט הכריע: לה פן תתמודד לנשיאות עם אזיק אלקטרוני
בית המשפט לערעורים הפחית דרמטית את עונש ההרחקה מהחיים הציבוריים • לה פן הורשעה במעילת מיליונים מכספי האיחוד האירופי | המרוץ לאליזה ב-2027 נפתח מחדש (בעולם)
בית המשפט לערעורים הפחית דרמטית את עונש ההרחקה מהחיים הציבוריים • לה פן הורשעה במעילת מיליונים מכספי האיחוד האירופי | המרוץ לאליזה ב-2027 נפתח מחדש (בעולם)
בביקור עבודה בבסיס חיל הים בחיפה, לצד מפקד הזרוע אלוף אייל הראל, הציב ראש הממשלה נתניהו יעד נחרץ להגנה על נתיבי הסחר הימי של ישראל, תוך שהוא נחשף לפעילות המבצעית הגלויה והחשאית של לוחמי הזרוע בים (צבא וביטחון)יוני גבאי
חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (משפט)קובי ישראל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נכנס לפגישה ראשונה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, והתייחס בדבריו גם לנושא הרגיש של מכירת מטוסי F-35 לטורקיה | הנשיא האמריקני הצהיר כי הגיע לפסגת נאט"ו "רק בגלל הזמנתו האישית" של ארדואן, והוסיף כי השניים ישוחחו על ישראל בין היתר (חדשות)יוסי נכטיגל
הנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב תשקול למכור מטוסי F-35 לטורקיה. "יש לנו מערכת יחסים טובה יותר עם טורקיה, ובמובנים רבים טורקיה הייתה נאמנה לנו יותר ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות" אמר. בתגובה לשאלה על המגבלות החוקיות, טראמפ השיב: "זה בהחלט משהו שנשקול - כן".צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר בטורקיה לקראת פגישה עם מדינות נאט"ו המתקיימת השנה באנקרה | מי שקיבל את פניו של הנשיא טראמפ הוא לא אחר מחברו נשיא טורקיה ארדואן, השניים צעדו יד ביד אחרי ירידת הנשיא ממטוס האייר פורס 1 החדש שקיבל מקטאר (מדיני)ישראל גראדווהל
ועדת החוץ והביטחון אישרה בקריאה ראשונה את חוק 'איפכא מסתברא' • המטה לביטחון לאומי יקבל גישה למידע מודיעיני גולמי ויציג חלופות להערכות אמ"ן | מדובר בתיקון היסטורי לאחר מחדל השבעה באוקטובר? (פוליטי מדיני)דוד הכהן
צה"ל ושב"כ חיסלו בימים האחרונים שני מפקדים בכירים בחמאס: אחמד יחיא אבראהים בטש, מפקד חוליית נוח'בה, חוסל שלשום בצפון הרצועה. בטש קידם לאורך המלחמה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. אתמול חוסל בדרום הרצועה חמודה אבו דקה, מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של חמאס, שעסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל והיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב.צוות בבלי
פלסטיני נהרג בתקיפה ישראלית ליד משרדי הוועדה הקטרית ברחוב א-רשיד במערב עיר עזה. בנוסף, נהרג פלסטיני נוסף בתקיפה במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.צוות בבלי
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