בית המשפט הכריע: לה פן תתמודד לנשיאות עם אזיק אלקטרוני

בבלי

הנשיא טראמפ אמר כי ארה"ב תשקול למכור מטוסי F-35 לטורקיה. "יש לנו מערכת יחסים טובה יותר עם טורקיה, ובמובנים רבים טורקיה הייתה נאמנה לנו יותר ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות" אמר. בתגובה לשאלה על המגבלות החוקיות, טראמפ השיב: "זה בהחלט משהו שנשקול - כן".