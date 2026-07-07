המגזר העסקי מתגייס: כך עוקפים את הסנקציות על לומדי התורה
פרויקט דיור בעפולה מציע מענק של 180 אלף שקל ללומדי תורה • מיזם 'כרטיס אשריך' מאגד מאות עסקים | התגייסות המגזר הפרטי נגד הגזירות (חדשות חרדים)
פרויקט דיור בעפולה מציע מענק של 180 אלף שקל ללומדי תורה • מיזם 'כרטיס אשריך' מאגד מאות עסקים | התגייסות המגזר הפרטי נגד הגזירות (חדשות חרדים)
בניין משרדים בן 38 קומות במרכז מנהטן החל לשקוע ולהראות סימני קריסה • קונסוליית ישראל, בית ספר ומלון פונו בדחיפות | הקונסול אקוניס: 'כל העובדים פונו בשלום' (בעולם)ישראל גרוס
בזמן שנשיא ארה"ב נפגש באנקרה עם בן בריתה של טהרן, שתי ספינות נוספות הותקפו מוקדם יותר היום במצרי הורמוז | מדובר בעליית מדרגה משמעותית שהחלה הלילה, לאחר שפג תוקף של שבוע להסכמות עם ארה"ב להימנע מתקיפות הדדיות (חדשות)אליהו לוי
צה"ל חיסל היום בתקיפת כטב"ם במרכז ח'אן יונס את וחיד אבו סאלם, מפקד בכיר בוועדות ההתנגדות. אבו סאלם היה ממתכנני מארב הדגל הממולכד שהוצב על הגדר באזור ח'אן יונס ב-2018, שבו נפצע לוחם צה"ל שהסיר את הדגל. החיסול מסגיר מעגל של 8 שנים מאז המארב.צוות בבלי
נהג בצפון חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהתדרדר לואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל, הנהג יצא מהאירוע בחיים באורח נס | לפי הודעה שפרסמה כב"ה הנהג חולץ באמצעות מנוף ומערכת חבלים מיוחדת (חדשות)משה כץ
תושב בני ברק החנה את רכבו ברחוב יצחק מאיר הכהן ונכנס להתפלל מעריב • כשחזר גילה שהכסף שהשאיר בתא שבין המושבים נעלם • המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת תיעודים ממצלמות הרכב | גל פריצות מדאיג (חדשות חרדים)קובי ישראל
מנהיג מפלגת הימין המובילה בבריטניה נייג'ל פראג' הודיע היום על התפטרותו מהפרלמנט ברקע חקירות פליליות שנפתחו כנגדו | פראג' הודיע כי יתמודד בבחירות חוזרות על מקומו במחוז אותו הוא מייצג, כדי להוכיח את נאמנותו של העם למרות הסערה סביבו (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל
בביקור עבודה בבסיס חיל הים בחיפה, לצד מפקד הזרוע אלוף אייל הראל, הציב ראש הממשלה נתניהו יעד נחרץ להגנה על נתיבי הסחר הימי של ישראל, תוך שהוא נחשף לפעילות המבצעית הגלויה והחשאית של לוחמי הזרוע בים (צבא וביטחון)יוני גבאי
חברי מועצה עתרו נגד הליך בחירת רב העיר חריש וביקשו לבטל את הבחירות, שבסיומן נבחר הרב אשר זיגדון • בג״ץ דחה את העתירה לאחר שקבע כי הוגשה באיחור משמעותי ולא מצא עילה להתערבות • העותרים חויבו בהוצאות משפט (משפט)קובי ישראל
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