המגזר העסקי מתגייס: כך עוקפים את הסנקציות על לומדי התורה

בעקבות חקירות

מנהיג מפלגת הימין המובילה בבריטניה נייג'ל פראג' הודיע היום על התפטרותו מהפרלמנט ברקע חקירות פליליות שנפתחו כנגדו | פראג' הודיע כי יתמודד בבחירות חוזרות על מקומו במחוז אותו הוא מייצג, כדי להוכיח את נאמנותו של העם למרות הסערה סביבו (חדשות, בעולם)