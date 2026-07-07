דרמטי: אחרי רצף התקריות בהורמוז, ארה"ב מחדשת עיצומים על הנפט האיראני
המזרח התיכון לקראת פיצוץ? ארצות הברית החליטה לבטל את הרישיון שאפשר את מכירת הנפט האיראני, בעקבות תקיפה של לפחות שלוש מכליות באזור מצר הורמוז תוך פחות מיממה (בעולם)
המזרח התיכון לקראת פיצוץ? ארצות הברית החליטה לבטל את הרישיון שאפשר את מכירת הנפט האיראני, בעקבות תקיפה של לפחות שלוש מכליות באזור מצר הורמוז תוך פחות מיממה (בעולם)
כוחות צה"ל פעלו הערב במרחב קריית ארבע וחברון בעקבות קולות ירי באזור. במהלך הסריקות אותר קליע שפגע בבית בקריית ארבע. בחסדי השם לא היו נפגעים. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בעיר חברון לאיתור מקורות הירי תוך ריכוז מאמץ מבצעי ומודיעיני, במטרה לאתר חשודים ולהסיר את האיום.צוות בבלי
בהקלטות שנחשפו הערב נשמע אומר ראש השב"כ דוד זיני כי "הסיבה שהסכמתי (לתפקיד) זה שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים - היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר" | לדבריו, "יש לו אג'נדה" | הוא תקף את ההתנהלות המשפטית ואמר: "עורכי דין משתמשים בזכויות אדם - קשקוש בלבוש" | יאיר גולן תקף את זיני - בן גביר תומך (ביטחון)ב. ניסני
מטוס מטען של פקיסטני נעלם הערב מעל הים הערבי, בדרכו משארג'ה שבאיחוד האמירויות לקראצ'י שבפקיסטן | הקשר עם הצוות אבד כ-300 קילומטרים ממערב ליעד, לאחר שדיווח על בעיית ניווט וביקש סיוע | רשות התעופה הפקיסטנית פתחה במבצע חיפוש והצלה (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל יערוך מחר (יום ד') בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. דובר צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמיתי התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.צוות בבלי
בנוסף על הדאגה בישראל ממכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לטורקיה, בישראל חושששים עוד מהאפשרות שטורקיה תציב מכ"מים מתקדמים בסוריה - מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן (מדיני)יוסי נכטיגל
יום דיונים ארוך בחוק יסוד לימוד תורה הסתיים ללא הכרעה: היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה הזהירו מחוסר בהירות בנוסח ומהשלכות אפשריות על תקציבים והטבות, ובהן הנחה בדמי הביטוח הלאומי ללומדי ישיבות בעלות המוערכת בכ־100 מיליון שקלים בשנה (כנסת)קובי ישראל
דובר איכילוב לשעבר אבי שושן חשף במהלך ראיון לערוץ 14 כי נשיא טורקיה ארדואן טופל לפני שנים על ידי רופא ישראלי | לדבריו, האירוע התרחש לפני 7 שנים בזמן מחלה קשה של הנשיא הטורקי ובשיתוף פעולה עם המוסד (חדשות)קובי ישראל
מתקפת ענק של טילים בליסטיים, היפרסוניים ומאות רחפנים היכתה בבירת אוקראינה; מערכות ההגנה כשלו ביירוט האיומים הקטלניים ביותר. זלנסקי קורא לנאט"ו לפעולה מיידית: "העולם לא מוכן לטרור בליסטי" (בעולם)אבישי לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ