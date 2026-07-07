דרמטי: אחרי רצף התקריות בהורמוז, ארה"ב מחדשת עיצומים על הנפט האיראני

"כאן יוצאים מפלצות"

בהקלטות שנחשפו הערב נשמע אומר ראש השב"כ דוד זיני כי "הסיבה שהסכמתי (לתפקיד) זה שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים - היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר" | לדבריו, "יש לו אג'נדה" | הוא תקף את ההתנהלות המשפטית ואמר: "עורכי דין משתמשים בזכויות אדם - קשקוש בלבוש" | יאיר גולן תקף את זיני - בן גביר תומך (ביטחון)