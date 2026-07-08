בבלי
מבזק הוד השרון

פרץ לבית כנסת, שבר קופת צדקה, גנב את הכסף - וכך נלכד

תושב כפר סבא בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שפרץ לבית כנסת בעיר הסמוכה, חולל את המקום ורוקן את קופת הצדקה. המשטרה הגישה נגדו כתב אישום חמור: "עבירה הפוגעת ברגשות הציבור ובמרקם הקהילתי" (משטרה)

דניאל הרץ בבלי
תיאור הפריצה
תיאור הפריצה | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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