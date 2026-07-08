לוין קורא להתעלם מפסיקת בג"ץ: "ראבילו צריך להיכנס לתפקיד"

תוכנית טרור באירופה

נאשם דני יליד אפגניסטן פעל מטעם כוח קודס וחיפש אישה פלסטינית או סומלית במצוקה כלכלית • בטלפון שלו נמצאו תמונות של יו"ר אגודת הידידות הגרמנית-ישראלית וראש מועצת היהודים | פרטי התוכנית נחשפו בבית המשפט (בעולם)