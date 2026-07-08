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מפקד חיל האוויר לשעבר חושף: "לא ה-F-35 צריך להדאיג אתכם"

מפקד חיל האוויר לשעבר מבהיר: המטוס המתקדם הוא רק פרט קטן • הבריתות הדיפלומטיות שטראמפ רוקם עם ארדואן מדאיגות בהרבה | "המיתוס סביב החמקן מייצר כותרות קליטות" (צבא וביטחון)

משה כץ • בבלי • כ"ג בתמוז | 08.07.26 10:27