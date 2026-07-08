גפני הבהיר לנתניהו: "לא מסכים לשום שינוי בנוסח חוק יסוד לימוד תורה"
יו"ר דגל התורה העביר מסר חד משמעי לראש הממשלה • "מה שסוכם בפגישה יעבור בקריאה השנייה והשלישית" | המתיחות הגוברת סביב חקיקת חוק יסוד לימוד תורה (חרדים)
יו"ר דגל התורה העביר מסר חד משמעי לראש הממשלה • "מה שסוכם בפגישה יעבור בקריאה השנייה והשלישית" | המתיחות הגוברת סביב חקיקת חוק יסוד לימוד תורה (חרדים)
מחוקקי המדינה הכניסו לתקציב הצעה להקמת אזור הגנה סביב מוסדות יהודיים • הצעד מגיע לאחר שראש העיר ממדאני הטיל ווטו על חוק דומה ברמה העירונית | הפרטים המלאים על החקיקה החדשה (בעולם)ישראל גרוס
סוכנות הידיעות האיראנית IRNA דיווחה כי איש חיל הים של משמרות המהפכה נהרג במתקפות אמריקאיות שבוצעו הבוקר בעיר מאהשאהר שבאיראן.צוות בבלי
נאשם דני יליד אפגניסטן פעל מטעם כוח קודס וחיפש אישה פלסטינית או סומלית במצוקה כלכלית • בטלפון שלו נמצאו תמונות של יו"ר אגודת הידידות הגרמנית-ישראלית וראש מועצת היהודים | פרטי התוכנית נחשפו בבית המשפט (בעולם)חיים כהן
ארגון העבודה הבינלאומי חושף: 33% מהעובדים במגזר הפרטי איבדו משרות • ההכנסה הממוצעת צנחה ב-40% והעקורים נפגעו בצורה הקשה ביותר | הקריסה הכלכלית בצפון (בעולם)אליהו לוי
סוכנות החלל תשגר תא בעירה רובוטי לפני הירח • הניסוי נועד להגן על אסטרונאוטים במשימות עתידיות | המשימה עשויה לצאת לדרך עוד השנה (מעניין)דוד ישראלי
מטוס סיור רוסי התקרב לנושאת מטוסים בריטית • מטוסי קרב הוזנקו ליירוט | התקרית המתוחה בצפון אירופה (בעולם)ישראל גרוס
שר ההגנה פיט האגסת' מגיע לביקור ראשון בתוקף תפקידו • ברקע: חילופי אש ישירים במפרץ הפרסי ומתיחות סביב עסקת ה-F-35 לטורקיה | המשא ומתן עם טהרן בסכנה (בעולם)אליהו לוי
מפקד חיל האוויר לשעבר מבהיר: המטוס המתקדם הוא רק פרט קטן • הבריתות הדיפלומטיות שטראמפ רוקם עם ארדואן מדאיגות בהרבה | "המיתוס סביב החמקן מייצר כותרות קליטות" (צבא וביטחון)משה כץ
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