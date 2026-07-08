איראן: איש משמרות המהפכה נהרג בתקיפות אמריקאיות

"לשים את המצה בדם של גוי"

תחנת טלוויזיה בריטית שידרה את עלילת הדם ההיסטורית על שימוש בדם ילדים למצות • הקהילה היהודית דורשת התערבות דחופה | "לא נאפשר הפצת שנאה ללא עונש" (בעולם)