דרמה בסאדיגורה: הסכסוך על המוסדות בירושלים עובר לבית המשפט העליון 

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא נמצא ברשימות החיסול של איראן. "עד עכשיו היה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן" אמר. טראמפ תקף את איראן: "האיראנים הם אנשים מרושעים וחולי נפש, ואנחנו חייבים להיפטר מהסרטן הזה. אתם יודעים מה עושים עם סרטן? צריך לכרות אותו מוקדם".