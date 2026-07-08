ברגע האחרון: שר ההגנה האמריקני מבטל את הנחיתה בישראל
שר ההגנה פיט הגסת' ביטל את הגעתו המתוכננת היום לישראל • הביקור היה אמור להתמקד בעסקת ה-F-35 לטורקיה ובאיום האיראני | השיחות הרגישות נדחו למועד לא ידוע (בעולם)
שר ההגנה פיט הגסת' ביטל את הגעתו המתוכננת היום לישראל • הביקור היה אמור להתמקד בעסקת ה-F-35 לטורקיה ובאיום האיראני | השיחות הרגישות נדחו למועד לא ידוע (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא נמצא ברשימות החיסול של איראן. "עד עכשיו היה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן" אמר. טראמפ תקף את איראן: "האיראנים הם אנשים מרושעים וחולי נפש, ואנחנו חייבים להיפטר מהסרטן הזה. אתם יודעים מה עושים עם סרטן? צריך לכרות אותו מוקדם".צוות בבלי
שר התקשורת העיראקי הנפיק בול דואר ממלכתי • הבול מציין את מסע ההלוויה ההמוני שנערך בעיראק | צעד סמלי נוסף של בגדאד להנצחת המנהיג המחוסל (בעולם)אליהו לוי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בחריפות את איראן במהלך ביקורו באנקרה לאחר חילופי האש הליליים | טראמפ: "האיראנים הם חלאות, אף אחד לא אוהב אותם. תקפנו אותם קשה הלילה" | נשיא ארה"ב אמר כי "בזבזנו מספיק זמן - הפסקת האש הסתיימה" (חדשות)כיכר השבת
דרמה במחלוקת בין הצדדים בסאדיגורה: בהסכמת בית המשפט, הסכסוך על המוסדות בירושלים עובר לבית המשפט העליון | צו הביניים שניתן לבקשת צד ירושלים נשאר בתוקף עד להחלטה אחרת (חדשות)שאול כהנא
תחנת טלוויזיה בריטית שידרה את עלילת הדם ההיסטורית על שימוש בדם ילדים למצות • הקהילה היהודית דורשת התערבות דחופה | "לא נאפשר הפצת שנאה ללא עונש" (בעולם)ישראל לוי
מחוקקי המדינה הכניסו לתקציב הצעה להקמת אזור הגנה סביב מוסדות יהודיים • הצעד מגיע לאחר שראש העיר ממדאני הטיל ווטו על חוק דומה ברמה העירונית | הפרטים המלאים על החקיקה החדשה (בעולם)ישראל גרוס
סוכנות הידיעות האיראנית IRNA דיווחה כי איש חיל הים של משמרות המהפכה נהרג במתקפות אמריקאיות שבוצעו הבוקר בעיר מאהשאהר שבאיראן.צוות בבלי
יו"ר דגל התורה העביר מסר חד משמעי לראש הממשלה • "מה שסוכם בפגישה יעבור בקריאה השנייה והשלישית" | המתיחות הגוברת סביב חקיקת חוק יסוד לימוד תורה (חרדים)ישי כהן
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