מפקד נוח'בה שפשט לנירים בטבח ה-7 באוקטובר - חוסל בתקיפה מדויקת
מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה חוסל בדרום הרצועה • פיקד על חוליית נוח'בה במארבים מול כוחותינו | חיסול משמעוני נוסף במסגרת המלחמה (צבא וביטחון)
מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה חוסל בדרום הרצועה • פיקד על חוליית נוח'בה במארבים מול כוחותינו | חיסול משמעוני נוסף במסגרת המלחמה (צבא וביטחון)
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צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את מחמד עמאד אלרחמאן אבו טעימה, ראש חוליית נוח'בה בחמאס. טעימה פשט לקיבוץ נירים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה פיקד על חוליית נוח'בה במארבים מול כוחות צה"ל, עסק בשמירה על כשירות מחבלים וניסה לגייס מחבלים חדשים. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב.צוות בבלי
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא נמצא ברשימות החיסול של איראן. "עד עכשיו היה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן" אמר. טראמפ תקף את איראן: "האיראנים הם אנשים מרושעים וחולי נפש, ואנחנו חייבים להיפטר מהסרטן הזה. אתם יודעים מה עושים עם סרטן? צריך לכרות אותו מוקדם".צוות בבלי
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