בבלי
מבזק 'הצהרה לתקשורת'

"תפסיקו עם הספינים, אנחנו לא נגד החרדים": הלוחם שהפתיע בוועדת הכנסת

פצוע צה"ל פנה לחברי הכנסת בדיון על חוק יסוד לימוד תורה • "רוצים להצטרף לחוק כדי לחזק את החרדים" | הקריאה שהסעירה את הוועדה (חרדים)

דוד קליין בבלי
חיילי צה"ל, אילוסטרציה
חיילי צה"ל, אילוסטרציה | צילום: צילום: ויסאם השלמון/Flash90
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צוות בבלי
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