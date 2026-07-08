צה"ל עצר 20 מבוקשים ביהודה ושומרון והשלים מבצע מוסק בג'נין
כוחות צה"ל ביצעו במהלך הלילה עשרות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון ועצרו 20 מבוקשים, ביניהם חשודים שתכננו לבצע פיגוע, סוחר נשק, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים המזוהים עם חמאס. במסגרת מבצע מוסק בחטיבת מנשה נסרקו למעלה מ-50 מבנים במרחב ג'נין. בחטיבת יהודה נעצרו חמישה חשודים ונחקרו עשרות נוספים בפעילות שהחלה במרחב חברון לאחר ירי שנשמע מהעיר. בחטיבת אפרים נעצרו במרחב טולכרם ארבעה מבוקשים המזוהים עם חמאס ומבוקש נוסף החשוד בהסתה לטרור בכפר פונדוק.