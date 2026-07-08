בבלי
מבזק בעקבות פסיקת בג"ץ

"שילמנו אגרות והכל ירד לטמיון": כך האברכים מגיבים להודעות הביטול

משרד הבינוי והשיכון החל לשלוח הודעות פסילה לאברכים שנרשמו לתוכניות דיור מסובסדות • אולטימטום של 48 שעות להסרה מההגרלות | "המאמץ וההשקעה הכספית היו לריק" (חוק ומשפט)

דוד ישראלי בבלי
אתר בנייה
אתר בנייה | צילום: צילום: מיכאל גלעדי/Flash90
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ישראל גרוס
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