טראמפ בפסגת נאט"ו: "נתניהו הראש ממשלה נהדר"
הנשיא האמריקני מרעיף שבחים על ראש הממשלה בפסגה באנקרה • "עשינו דבר גדול במלחמה, הוא ראש ממשלה נהדר" | לצד א-שרע: רמז עבה על תקיפה נוספת באיראן (בעולם)
הנשיא האמריקני מרעיף שבחים על ראש הממשלה בפסגה באנקרה • "עשינו דבר גדול במלחמה, הוא ראש ממשלה נהדר" | לצד א-שרע: רמז עבה על תקיפה נוספת באיראן (בעולם)
בנו של ראש הממשלה רשום במערכות המס תחת שם חדש • הכתובת הרשמית: 'בלפור 0' | מסורת משפחתית של החלפת שמות (חדשות)דוד קליין
פועל כבן 40 איבד את הכרתו ונפצע באורח אנוש לאחר שנפל מפתח מיזוג אוויר בגג ישירות לתוך מבנה ישיבה הנמצא בתהליכי שיפוצים. כוחות רפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, והוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר אנוש, תוך כדי שמאמצי ההחייאה נמשכים גם במהלך הפינוי (בארץ)משה כץ
אדם נהרג בתקיפת כטב"ם ישראלי על רכב ליד האוניברסיטה האסלאמית במערב העיר עזה. מספר ההרוגים מתקיפות צה"ל ברצועה הגיע היום ל-9.צוות בבלי
ועדת השמות העירונית אימצה את ההצעה • ראש העיר חולדאי: 'הערך המרכזי שנותר קבוע הוא הביחד' | החלטה היסטורית (בארץ)דוד קליין
הוועדה אישרה 31 פניות תקציביות בדיון מרתון • 455 מיליון שקל לחינוך התיישבותי ו-53 מיליון למינהל הדתי | ההסדרה לקראת פיזור הכנסת (חרדים)דוד קליין
המפכ"ל הבהיר כי המשטרה תיישם כל החלטת בג"ץ • הצהרה שהגיעה לאחר שדובר המשטרה סירב להצהיר נאמנות עיוורת | משפטנים בימין: "פגיעה בעליונות הדרג הנבחר" (חוק ומשפט)משה כץ
רועי קונקול הודיע על פרישה ממפלגת המילואימניקים • תקף את האיחוד עם טרופר: 'גורם לנזק ממשי' | הביקורת החריפה על המהלך הפוליטי (פוליטי מדיני)דוד קליין
דיפלומט בכיר חשוד בניצול סמכויותו לגבייה עצמאית • הועבר לחקירה ברמאללה והמעצר הוארך ב-15 יום | הפרשה שמעוררת תהיות על מניעים פוליטיים (בעולם)אליהו לוי
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