מבזק הדובר לשעבר

אחרי האיחוד - פרישה מהמילואימניקים וביקורת חריפה: "המהלך פוגע באמינות"

רועי קונקול הודיע על פרישה ממפלגת המילואימניקים • תקף את האיחוד עם טרופר: 'גורם לנזק ממשי' | הביקורת החריפה על המהלך הפוליטי (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • כ"ג בתמוז | 08.07.26 18:06