אחרי שחטפו ביצים: סמוטריץ' רותח על תקיפת אנשי מס הכנסה בבני ברק

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב עוקבת אחר מתקני האורניום המועשר של איראן הקבורים עמוק מתחת לפני הקרקע באמצעות לוויני כוח החלל. "יש לנו מצלמות שמסוגלות לקרוא את תג השם של כל אדם שמתקרב לאתר" אמר. טראמפ הוסיף: "אם מישהו יתקרב לשם – הוא יושמד. לכן אף אחד לא ייגע בזה. בסופו של דבר, אנחנו ניקח את זה".