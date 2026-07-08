אחרי שחטפו ביצים: סמוטריץ' רותח על תקיפת אנשי מס הכנסה בבני ברק
מפקחי מס הכנסה הותקפו בקריית ויז'ניץ במהלך ביקורת ונחשפו כמביני אידיש | שר האוצר סמוטריץ' הגיב: "בריונים פורעי חוק" - ודרש מהמשטרה למצות עמם את הדין (חרדים)
מפקחי מס הכנסה הותקפו בקריית ויז'ניץ במהלך ביקורת ונחשפו כמביני אידיש | שר האוצר סמוטריץ' הגיב: "בריונים פורעי חוק" - ודרש מהמשטרה למצות עמם את הדין (חרדים)
הבחירות מתקרבות: נתניהו ממשיך בפעולותיו לחדש ולהצעיר את רשימת הליכוד הבאה לפני הבחירות, ועל פי דיווח הערב, נתניהו הציע לעו"ד דוד פטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת | בשנים האחרונות דרך כוכבו בימין הישראלי לאחר שייצג נאמנה את הממשלה בתיקים מורכבים בבג"ץ (פוליטי)יוני גבאי
שיניים ועצמות נשלחו לזיהוי במכון לרפואה משפטית | משפחת ניראל זיני הי"ד ממשיכה בחיפושים אחר ראשו שנערף בטבח | ממתינים לתוצאות (בארץ)דוד הכהן
תעלומת היעדרות של 78 שנים הגיעה לסיומה המרגש: חקירה מאומצת של 15 שנה בהובלת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל קבעה כי טוראי יעקב זריהן ז"ל, שנהרג ב-1948 בקרב קשוח בשער הגיא במסגרת שיירות האספקה של מבצע "הראל", קבור בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים. אחיותיו של החלל עודכנו אמש באופן רשמי על פענוח הפרשה, ובתקופה הקרובה ייסגר המעגל סופית בטקס צבאי ממלכתי שבו תתווסף כרית מצבה לזכרו.בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב עוקבת אחר מתקני האורניום המועשר של איראן הקבורים עמוק מתחת לפני הקרקע באמצעות לוויני כוח החלל. "יש לנו מצלמות שמסוגלות לקרוא את תג השם של כל אדם שמתקרב לאתר" אמר. טראמפ הוסיף: "אם מישהו יתקרב לשם – הוא יושמד. לכן אף אחד לא ייגע בזה. בסופו של דבר, אנחנו ניקח את זה".צוות בבלי
כוחות עוצבת יפתח עצרו אתמול מחבל נוסף מיחידת 'כוח רדואן' של חיזבאללה במרחב בינת ג'בייל בדרום לבנון. המעצר בוצע באותו מרחב שבו התרחשה היתקלות ביום חמישי. המחבל שייך ליחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, האחראית ללחימה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל לאורך המלחמה. המחבל הועבר לחקירה של יחידה 504 בישראל.צוות בבלי
ראש הממשלה בנימין מפרסם בחירות חדש בסגנון "דיפ-פייק", שבו הוא מופיע כרופא המציע תרופה ל"מחלת שונאי נתניהו" (מרלב"ת). הסרטון, הכולל דמויות מהונדסות של מבקריו הבולטים בתקשורת, מציג דמיון מפתיע לקמפיין כמעט זהה שהעלה נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ רק לפני כשבוע – מה שמעלה תהיות לגבי קהל היעד האמיתי של המסר והקשר ההדוק בין שני המנהיגים | צפו (בחירות)יוני גבאי
המשטרה עיכבה לחקירה שלושה חשודים בחשד להפעלת גנרטור פיראטי במספרה,, שגרם לפליטת פחמן חד-חמצני (CO). מספר הנפגעים עלה ל-16, כולן נשים וילדות, והן מפונות בהדרגה לטיפול דחוף בתא הלחץ של המרכז הרפואי הדסה עין כרם לאחר שסבלו מהרעלה קשה (בארץ)קובי רוזן
מהלך היסטורי ותקדימי במשכן: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) להקמת מרכז ממלכתי רשמי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב. המרכז הלאומי החדש צפוי לרכז פעילויות חינוך, מחקר ושימור, ולהנגיש את משנתו של בעל השמחה לציבור הרחב בארץ ובעולם. המהלך זכה לברכתם של שורה ארוכה של גדולי רבני חסידות ברסלב, שהגיעו לכנס יסוד מיוחד שנערך היום בכנסת (חרדים)קובי ישראל
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