מבזק לא נשאר חייב

טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להביך את נשיא אוקראינה מול המצלמות כאשר שאל אותו אם הוא מוכן לנסוע למוסקבה לפגישה עם פוטין | התגובה של זלנסקי - פרייסלס (מעניין)