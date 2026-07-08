טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להביך את נשיא אוקראינה מול המצלמות כאשר שאל אותו אם הוא מוכן לנסוע למוסקבה לפגישה עם פוטין | התגובה של זלנסקי - פרייסלס (מעניין)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להביך את נשיא אוקראינה מול המצלמות כאשר שאל אותו אם הוא מוכן לנסוע למוסקבה לפגישה עם פוטין | התגובה של זלנסקי - פרייסלס (מעניין)
מוקדם יותר הערב התקיימה הפגנה בלתי חוקית מחוץ למחנה בית ליד (כלא 10). המפגינים פעלו באלימות ופרצו למרחב הצבאי. כוחות המשטרה הצבאית הוציאו את כלל המפגינים משטח הבסיס והאירוע הסתיים.צוות בבלי
למרות שפרש מתפקידו בשנה שעברה, עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף ולתאם עבורו פגישות | עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון (פוליטי)נחמן שטרנהרץ
מטוס Tu-142 רוסי ביצע תמרונים מסוכנים מעל ה-HMS Prince of Wales והטיל מצופי סונאר. מטוסי F-35B בריטיים הוזנקו ליירוט והרחיקו את המטוס הרוסי; התקרית נחשפת כעת (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
המתקפות הכבדות על בירת אוקראינה גובות קורבנות ומותירות אלפים במצוקה • רבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ', מוביל יחד עם מתנדבי הקהילה חלוקת מזון, מים, ביגוד וסיוע הומניטרי ליהודים ולתושבים שנפגעו בהפצצות (בעולם)אבישי לוי
שר המשפטים יריב לוין תקף את נשיא המדינה בעקבות הביקורת המרומזת שמתח על ראש השב״כ דוד זיני • לוין ציטט את החוקים הקובעים כי השב״כ והמשטרה נתונים למרות הממשלה ודרש מהרצוג לגבות את זיני • ברקע: סערת דברי ראש השב״כ והדיון סביב שאלת הנאמנות לדרג הנבחר (פוליטי)יוני גבאי
משטרת ישראל השיקה את מיזם ״שוטרי הדרך״, שיאפשר לשוטרים לתעד עבירות תנועה מסכנות חיים במהלך הנסיעה, מבלי לעצור את הנהג • התיעוד יועבר למרכז פענוח ארצי ובהמשך יופק דו״ח לבעל הרכב • כ־100 מצלמות כבר הותקנו, ומאות נוספות צפויות להיכנס לשימוש (משטרה)קובי ישראל
אל"מ במיל' טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו ומביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה | לנקרי משמשת כיום כיועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי וכחברת מועצה ויו"ר סיעת אומץ במועצה המקומית גדרה (פוליטי)יוני גבאי
אחרי חילופי המהלומות הלילה בין האמריקנים לאיראן, יותר מדי סימנים מעידים מצטברים, ומצביעים על כיוון ברור של חזרה למלחמה | חזרת המתדלקים האמריקניים, ביטול ביקור שר ההגנה הגסת' והשיחות הצפופות בין נתניהו לטראמפ | כל הפרטים (חדשות)בני סולומון
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