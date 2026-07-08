דרמה בלב ים: צייד צוללות רוסי איים על נושאת מטוסים

האזור על סף פיצוץ

אחרי חילופי המהלומות הלילה בין האמריקנים לאיראן, יותר מדי סימנים מעידים מצטברים, ומצביעים על כיוון ברור של חזרה למלחמה | חזרת המתדלקים האמריקניים, ביטול ביקור שר ההגנה הגסת' והשיחות הצפופות בין נתניהו לטראמפ | כל הפרטים (חדשות)